Schwerer Unfall Bastorf : Video: 23-Jährige fährt mit Mercedes gegen Baum und überschlägt sich

Wagen fällt auf die Seite - junge Frau wird leicht verletzt

von svz.de

11. Mai 2018, 14:33 Uhr

Nur unweit zur Unglücksstelle, an der sich am Freitagvormittag ein Gefahrgutunfall mit einem Traktor ereignet hatte (wir berichteten), hat ein weiterer Verkehrsunfall den Verkehr rund um Bastorf vollständig zum Erliegen gebracht.

Mehr zum Thema Unfall nahe Kühlungsborn : Video: Gefahrguttransporter mit 10 000 Litern Pflanzenschutzmittel umgekippt

Wie die Polizei mitteilte, war eine 23-jährige Autofahrerin in der Ortsmitte mit ihrem Mercedes gegen 11.15 Uhr gegen einen Baum gefahren. In einer Kurve kam die junge Frau aus noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und knallte gegen den Baum. In der Folge hatte sich der Mercedes überschlagen.

Der Wagen blieb im Anschluss auf der Fahrerseite quer auf der Fahrbahn liegen. Polizei und Feuerwehr, die sich gerade in der Nähe im Rahmen des Gefahrgutunfalls befanden, wurden abgezogen und konnten somit schnell am neuerlichen Unfallort sein, um Hilfe zu leisten. Die 23-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Hohenfelde bei Bad Doberan gebracht.

Sie erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Die Kameraden der Feuerwehr mussten auf die Straße ausgelaufene Betriebsstoffe mit einem Granulat abbinden und die Fahrbahn reinigen. Das Auto erlitt nach Polizeiangaben einen Totalschaden (8.000 Euro).