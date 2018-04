Wismar : Video: Brand in der Altstadt

In der Altstadt von Wismar hat am Freitagabend ein Wohnhaus gebrannt

von mano

27. April 2018, 21:58 Uhr

In der Altstadt von Wismar hat am Freitagabend ein Wohnhaus gebrannt. Das Feuer in dem Gebäude direkt am Marktplatz war kurz vor 18 Uhr gemeldet worden. Zwei Bewohner mussten von der Feuerwehr mit einer Drehleiter von einem Balkon gerettet werden, sie blieben unverletzt. In dieser brenzligen Situation hat die Feuerwehr auch ein Herz für Tiere bewiesen und einen Wellensittich namens Herbert aus dem Haus geholt.

Die Feuerwehr war mit 32 Kameraden und zwei Drehleitern stundenlang mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die gestalteten sich aber schwierig, da die Zwischendecken des alten Hauses mit Stroh gefüllt waren. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sperrte die Polizei den Marktplatz, hatte aber einige Mühe Schaulustige zurückzuhalten.

In dem Haus hatte es vor sechs Jahren schon einmal gebrannt. Damals war das Feuer in dem Bistro im Erdgeschoss ausgebrochen. Am Freitagabend konnte die Feuerwehr noch keine Aussage machen, was dieses Mal die Ursache war.