Fast 100 km/h zu schnell : Videowagen der Polizei stellt Raser auf der B194

Der Fahrer muss mit 1390 EUR Bußgeld, 4 Monaten Fahrverbot und 4 Punkten rechnen.

von ots

02. August 2019, 11:24 Uhr

Am 01.08.2019 gegen 11:30 Uhr befuhren die Beamten des besonderen Verkehrsüberwachungsdienstes des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow mit dem Videowagen die Bundesstraße 194 von Stavenhagen in Richtung Demmin. Auf Höhe Lindenhof wurden sie dabei von einem Pkw BMW mit überhöhter Geschwindigkeit überholt.

Die Beamten starteten daraufhin die Videomessung und konnten abzüglich der Toleranz eine Geschwindigkeit von 142 km/h bei erlaubten 100 km/h, was eine Überschreitung von 42 km/h bedeutet, dokumentieren.

In der weiteren Folge beschleunigte der Fahrer, ein 20-jähriger Mann aus der Region Demmin, seinen 5er BMW weiter und überholte dabei mehrere Fahrzeuge. Abzüglich der Toleranz konnte eine Geschwindigkeit von 193 km/h beweissicher gefilmt werden. Der Fahrer hat somit die Höchstgeschwindigkeit um 93 km/h überschritten.

Doch damit nicht genug, denn der Fahrer beachtete nicht die Sperrlinien und überholte trotz des Überholverbotes.

Während der anschließenden Überprüfung machte der Fahrer keine Angaben über den Grund seiner Raserei.

Die B 194 war zur Mittagszeit stark befahren. Des Weiteren fuhren mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge aufgrund des derzeitigen Erntebetriebes in entgegengesetzter Fahrtrichtung zu dem Betroffenen. Trotz der erheblichen Geschwindigkeitsverstöße kam zum Glück niemand zu Schaden.

Die per Videoaufzeichnung dokumentierten Verstöße wurden von den Beamten als Tatmehrheit gewertet was bedeutet, dass die Verstöße einzeln angezeigt wurden. Den Fahrer erwartet somit ein Bußgeld in Höhe von 1390 EUR, 4 Monate Fahrverbot und 4 Punkte im Verkehrszentralregister.