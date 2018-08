Lübesse : Waldbrand nahe der A14

Etwa 2000 Quadratmeter Unterholz standen in Flammen.

von Polizeiinspektion Ludwigslust

07. August 2018, 15:13 Uhr

An der BAB 14 bei Lübesse ist am Dienstag ein Waldstück in Brand geraten. Etwa 2.000 Quadratmeter Unterholz standen in Flammen.

Die am Mittag alarmierte Feuerwehr hat den Brand gelöscht und das betroffene Aral vorsorglich geflutet.

Zu Behinderungen auf der nahegelegenen Autobahn kam es nicht. Hinweise auf Brandstiftung liegen bislang nicht vor.