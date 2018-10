Bewohner gerettet : Wohnhaus brennt in Mühl Rosin aus

Der Dachstuhl des Hauses fing großflächig Feuer.

von svz.de

18. Oktober 2018, 07:40 Uhr

Am Mittwochabend brannte ein Wohnhaus in Mühl Rosin. Gegen 18:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über den Brand des Hauses Am Wiesengrund informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Dachstuhl das Einfamilienhaus bereits lichterloh. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Bereich eines angrenzenden Carports aus und griff von dort auf das Gebäude über.

Die beiden Bewohner, ein 71 und 74 Jahre altes Ehepaar, konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Der Mann zog sich leichte Brandverletzungen an einer Hand und am Kopf zu.

Das Gebäude wurde durch das Feuer schwer beschädigt und ist unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen 100 000 Euro.Die Ursache des Feuers ist bislang unbekannt. Der Kriminaldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Güstrow, Zehna, Karcheez, Bellin, Gutow und Bölkow mit insgesamt 13 Fahrzeugen und 61 Kameraden vor Ort.