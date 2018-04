Belohnung in Neubrandenburg ausgesetzt : Zeugenaufruf nach Fund einer enthaupteten Katze

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der grausamen Tat. Belohnung ausgesetzt

von svz.de

11. April 2018, 09:43 Uhr

Ende März wurde bei der Wasserskianlage am Reitbahnsee in Neubrandenburg ein totes Tier in einer Tragetasche gefunden. Es handelte sich um eine gelb-blaue Tiertragetasche, in welcher sich eine tote Katze befand. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein bislang unbekannter Täter eine rötliche Katze enthauptet und ihr den Bauch aufgeschnitten. Dann hat der Täter die Katze sowie das Messer in die Tasche gesteckt und in den Reitbahnsee geworfen. Zum Geschlecht und Alter der Katze können keine Angaben gemacht werden.

„Wir sind entsetzt über die unglaubliche Grausamkeit, mit der hier ein fühlendes, wehrloses Mitlebewesen getötet wurde“, sagt Mike Ruckelshaus, Leiter Tierschutz Inland bei TASSO. „Um dazu beizutragen, dass der oder die Täter für diese widerliche Tat zur Verantwortung gezogen werden, haben wir uns dazu entschieden, eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro für Hinweise auszusetzen, die zur Ergreifung des Täters führen.“ Diese grausame Tat stelle laut Ruckelshaus keineswegs ein Bagatelldelikt dar, sondern gelte nach dem Tierschutzgesetz als Straftat, die mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren geahndet werden könne.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Dazu bittet sie die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu der abgebildeten Tiertragetasche machen? Wer kann Angaben zu der Straftat machen? Gibt es auffällige Beobachtungen im Zusammenhang mit Tierbesitzern von rötlichen Katzen? Wer hat am 30.03.2018 oder auch in den Tagen zuvor Personen am Reitbahnsee gesehen, die mit der oben geschilderten Straftat in Verbindung stehen könnten?

Hinweise nimmt die Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 entgegen. Darüber hinaus können sich mögliche Zeugen des Vorfalls auch direkt an TASSO (Tel. 0 61 90 / 93 73 39) wenden.