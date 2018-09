Graal Müritz : Zigarettenautomat gesprengt

Vermutlich mit einem "Polenböller" haben unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch einen Zigarettenautomat gesprengt.

von svz.de

19. September 2018, 06:27 Uhr

In der Nacht zu Mittwoch sprengten unbekannte Täter vermutlich mittels Polenböller einen Zigarettenautomaten in Graal-Müritz. Wie die Polizei Rostock vermeldete, hatte ein Zeuge einen lauten Knall vernommen und im Dunkeln nur erkannt, wie zwei Männer auf einem Motorrad flüchteten. Am Zigarettenautomaten wurde zerstört. Die Kriminalpolizei konnte am Tatort Spuren sichern und führt nun die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei bittet um Unterstützung bei der Suche nach den Tätern.

Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Rostock (0381/4916-1616) zu wenden.