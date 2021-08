60. Jahrestag des Mauerbaus : 140 leere Stühle als Zeichen

Mehrere Gedenkfeiern in Brandenburg erinnern an die über 140 Mauertoten / Scholz und Laschet mit dabei

Die Kanzlerkandidaten von Union und SPD, Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz, haben in Brandenburg am 60. Jahrestag des Mauerbaus an die Opfer an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze erinnert. „Das muss ein Unrechtsstaat sein, der auf seine Menschen schießt“, sagte Laschet am Freitag bei einer Gedenkveranstaltung der Brandenburger CDU an der Glienic...

