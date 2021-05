Corona : 200 000 Menschen je Woche impfen

Brandenburger Impfgipfel legt Fahrplan für Corona-Immunisierung vor

Das Land Brandenburg will künftig mindestens 200 000 Menschen pro Woche gegen das Corona-Virus impfen. Darauf haben sich die Teilnehmer des dritten Brandenburger Impfgipfels am Montagabend verständigt, an dem sich neben der Landesregierung der Landkreistag, der Städte- und Gemeindebund, die Kassenärztliche Vereinigung, die Landeskrankenhausgesellschaft...

