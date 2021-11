Erinnerungen an die Schoah : 30 Kameras filmen eine Zeitzeugin

Die 100-Jährige Margot Friedländer steht für ein besonderes Filmprojekt vor der Kamera.

Dem Regisseur Christian Zipfel reicht sie noch nicht einmal bis an die Schulter. Und doch wirkt diese kleine alte Frau mit den grauen Haaren und den wachen Augen alles andere als zerbrechlich. Margot Friedländer lächelt in die Kamera – und sie hat eine Botschaft: „Es ist besonders wichtig, dass die jungen Menschen wissen, was damals war.“ Damals, das ...

