Brandenburg : 300 Berichte zur Hygiene

von svz.de

01. Februar 2019, 08:17 Uhr

Rund zwei Wochen nach Start der Online-Plattform „Topf Secret“ haben Verbraucher von Behörden in Brandenburg 276 Hygiene-Berichte beantragt. Allein in Potsdam sind es 41 Anträge. Das ergab eine Auswertung der Plattformbetreiber foodwatch und FragDenStaat. Online können die Ergebnisse von Hygienekontrollen in Restaurants, Bäckereien und anderen Lebensmittelbetrieben abgefragt werden. Seit Jahren wird jeder vierte kontrollierte Betrieb beanstandet, größtenteils wegen Hygienemängeln. Deutschlandweit wurden über „Topf Secret“ bereits mehr als 15 000 Anträge gestellt. ⇥