Erneuerbare Energien : 68 neue Windkraftanlagen im Land

95 Anlagen könnten bald hinzukommen – auch in der Prignitz

In Brandenburg sind im vergangenen Jahr 68 neue Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 222 Megawatt ans Netz gegangen. Sie befinden sich in 27 Gemeinden, teilte das Wirtschaftsministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der Linke-Landtagsfraktion mit. Damit gab es Ende 2020 in Brandenburg 3900 Windkraftanlagen mit einer Leistung von 7478 Mega...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.