Flüchtlingskrise : Flüchtlinge hausen an der ukrainischen Grenze im Sumpfgebiet

Die Brandenburger Landtagsabgeordnete Andrea Johlige (Linke) fordert einen Abschiebestopp nach Polen. Die Situation der Flüchtlinge im Grenzgebiet zur Ukraine sei dramatisch.

Potsdam | Einen sofortigen Stopp der Dublin-Abschiebungen nach Polen hat die Brandenburger Landtagsabgeordnete Andrea Johlige (Linke) gefordert. In Polen würden Flüchtlinge in geschlossenen Lagern untergebracht, die sich im Wald oder auf Militärbasen befinden und keine Kontakte zur Außenwelt hätten. „Das ist europarechtswidrig“, sagte Johlige gestern in Potsdam...

