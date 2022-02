Impfkampagne : Apotheken rüsten sich für Impfmüde

Ab 8. Februar wird auch in Apotheken gegen Corona geimpft. 27 Apotheker bereiten sich landesweit derzeit auf die Aktion vor.

Potsdam | Apotheken in Deutschland sollen ab kommenden Dienstag auch Corona-Schutzimpfungen anbieten. Dazu werden sie vorab ärztlich geschult. In Brandenburg haben sich bislang 27 Apotheker für eine Fortbildung zur Durchführung der Impfungen angemeldet, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte. Nach der Schulung können sie in ihren Einrichtungen,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.