Corona-Folgen : Zahl der Privatpleiten stark gestiegen

Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie werden in diesem Jahr besonders spürbar. In Brandenburg gab es eine Steigerung der Pleiten um 73,2 Prozent.

Brandenburg | Die Zahl der Privatpleiten in Berlin und Brandenburg ist im vergangenen Jahr stark angestiegen - allerdings in unterschiedlichem Maß. So wurden in Berlin im vergangenen Jahr 5034 Privatinsolvenzen verzeichnet, was einem Anstieg um 122,8 Prozent entsprach, während in Brandenburg der Anstieg mit 73,2 Prozent auf 3429 etwas moderater ausfiel. Das geht au...

