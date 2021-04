Alle sind für Baerbock : Grüne wählen Spitzenkandidatin

Brandenburgs Grüne wählen die Parteivorsitzende Annalena Baerbock zur Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl.

Potsdam | Am Rednerpult in der Potsdamer Schinkelhalle stand „Alles ist möglich!“. Dahinter stand Annalena Baerbock, die Bundesvorsitzende der Grünen. Bei der Landesdelegiertenkonferenz, die als Hybridveranstaltung in Potsdam und im Internet stattfand, wurde sie mit 106 von 109 abgegebenen Stimmen am Samstag erwartungsgemäß zur Spitzenkandidatin ihrer Partei fü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.