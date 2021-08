Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung : Imker löst offenbar Großbrand in Zempow aus

Das Feuer griff blitzschnell auf mehrere Bäume über und setzte am Ende auch noch einen Anhänger in Brand.

Zempow | Ein Imker aus Zempow wollte am Montag Mittag eigentlich nur seine Bienen bändigen, nun steht er vor einem riesigem Aschehaufen. Gegen 11:55 Uhr nahm der Imker einen sogenannten Smoker in Betrieb um anschließend zu den Bienenstöcken zu gehen. Dabei löste sich offenbar ein Funke und setzte innerhalb von wenigen Minuten einen großen Schuppen in Brand. ...

