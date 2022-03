Russisch-orthodoxe Kirche : Kloster in der Uckermark hilft Flüchtlingen aus der Ukraine

Während die russisch-orthodoxe Kirche in Russland den Krieg in der Ukraine unterstützt, hilft St. Georg in Götschendorf bei Templin den Flüchtlingen.

Götschendorf | Daniil Irbits sagt: „Als Christen sind wir gegen jeden Krieg. Wenn es Probleme zwischen Staaten gibt, müssen die diplomatisch gelöst werden.“ Der Abt des russisch-orthodoxen Klosters St. Georg, das seit 2007 in Götschendorf in der Nähe von Templin in der Uckermark besteht, steht im Garten seines Klosters. Umringt ist er von Flüchtlingen aus der Ukrain...

