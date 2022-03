Notariate in Brandenburg : Notare: Land ist gut versorgt

Wie viele Notare Brandenburg braucht, war am Donnerstag Thema im Rechtsausschuss des Landtages. Während die Notarkammer die Zahl und Erreichbarkeit der Notariate für ausreichend hält, gibt es Kritik aus vielen Kommunen

Potsdam | Wer ein Haus verkaufen will oder ein Stück Land an seine Kinder übertragen möchte, ist auf ihre Dienste angewiesen: 68 Notare gibt es derzeit im Land Brandenburg. Im Unterschied zu anderen Bundesländern, etwa Berlin, wo Notare zugleich Rechtsanwälte sind, sind die Notare im Land Brandenburg hauptberuflich tätig. Ihr Dienst stand am Donnerstag im Mitte...

