Feuerwehren im Einsatz : Unruhige Silvesternacht: Mehrere Brände im Landkreis Ostprignitz-Ruppin

von Nonstopnews

01. Januar 2020, 10:17 Uhr

Gleich zu mehreren Bränden mussten die Kameraden der Feuerwehren im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in der Silvesternacht ausrücken. Die größten Brände ereigneten sich in Berlinchen bei Wittstock und in Neustadt/Dosse. In Berlinchen brannte in der Nacht ein Carport samt Auto komplett nieder. Nachbarn bemerkten gegen 1:35 Uhr den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Insgesamt 29 Kameraden und sechs Fahrzeuge waren vor Ort. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Sewekow, Zempow und Wittstock. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Ein Kriminaltechniker soll im Laufe des Tages die Brandruine untersuchen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.



In Neustadt/Dosse ging nur wenige Minuten später der Dachstuhl eines Wohnhauses in Flammen auf. Unzählige Feuerwehren waren im Einsatz, verletzt wurde aber niemand, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Der Dachstuhl des Hauses brannte in gesamter Ausdehnung, so die Feuerwehr.



Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hingegen verlief die Silvesternacht weitgehend ruhig. Zwar wurden immer wieder kleine Brände wie Mülltonnen und Papiercontainer gemeldet, Großbrände blieben aber glücklicherweise aus.