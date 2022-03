BVB/Freie Wähler Brandenburg : Volksbegehren „Sandpisten“ auf der Zielgeraden

Freie Wähler rufen zur Abschluss-Mobilisierungs-Demo am Donnerstag in Potsdam auf. Kritik an der Landesregierung wegen Ungleichbehandlung.

Potsdam | Das Volksbegehren zur Abschaffung der Erschließungsbeiträge geht auf die Zielgerade. Darüber informierten am BVB/Freie Wähler am Wochenende in einer Pressemitteilung. Noch drei Wochen können sich Bürger eintragen, um nach der erfolgreichen Abschaffung der Straßenausbaubeiträge im Jahr 2019 nun auch die Beiträge für die erstmalige Herstellung sogenannt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.