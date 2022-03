Ukrainische Flüchtlinge : Mehr Professionalität von der Landesregierung gefordert

Mehrere Parteien im Landtag haben eine stärkere Professionalisierung der Hilfe für ukrainische Flüchtlinge gefordert. Auch auf künftige Fragen wie Schulpflicht und Migrationshilfe müsse schon jetzt geachtet werden.

Potsdam | Eine Professionalisierung der Flüchtlingsbetreuung in Brandenburg hat die flüchtlingspolitische Sprecherin der Brandenburger Linken, die Landtagsabgeordnete Andrea Johlige, gefordert. „Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sind in Brandenburg angekommen“, sagte Johlige am Dienstag in der wöchentlichen Pressekonferenz ihrer Fraktion in Potsdam. I...

