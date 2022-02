Ukraine-Hilfe : Mit dem Kleinbus zur Grenze

Der CDU-Politiker Prof. Michael Schierack ist mit einem Kleinbus aufgebrochen, um in Polen ankommende Flüchtlinge mit Hilfsgütern zu unterstützen.

Potsdam | Ein Brandenburger Landtagsabgeordneter hilft an der Grenze zwischen Polen und der Ukraine: Der Cottbuser CDU-Politiker Prof. Michael Schierack ist am Wochenende mit einem Kleinbus aufgebrochen, um die dort ankommenden Flüchtlinge mit Hilfsgütern zu unterstützen. „Als ich am Donnerstag und Freitag die Bilder vom Krieg in der Ukraine gesehen habe, hat d...

