Abschuss um jeden Preis?

Die Jägerschaft in Brandenburg beklagt einen zu hohen Jagddruck auf das Wild / Auf Geheiß des Forstministeriums gelte es, die Wälder quasi leer zu schießen

von Onlineredaktion

14. März 2019, 05:00 Uhr

Der Präsident des Landesjagdverbands macht seinem Unmut in einem offenen Brief Luft. „Unserem Rot-, Dam, Reh- und Muffelwild stehen schwere Zeiten bevor. Hegegemeinschaften sollen zu Abschussgemeinschaften verkümmern“, schreibt Dirk-Henner Wellershoff an die 14 000 organisierten Jäger im Land. Im Forstministerium gehe „Wald vor Wild", es agiere wie ein Unternehmen, das viel Ertrag erzielen wolle. Dabei störe das Wild und werde mit maximaler Härte gejagt, kritisiert der Verbandspräsident. Der Landesforst lade aus kommerziellen Gründen regelmäßig busseweise Gastjäger aus halb Europa zur Drückjagd ein. „Das gefällt uns nicht. Diese Leute haben meist kein Verständnis für lokale Wildbestände.“

Das Ergebnis der „rigorosen Abschusspolitik“ sehe man an stark zurückgehenden Abschusszahlen. „Im Vorjahr sind die Strecken beim Rotwild um 17 Prozent gesunken. In manchen Gegenden sind die Bestände dramatisch gefährdet“, so Wellershoff. „Das Wild wird ohne Auswahl pauschal reduziert. Das ist zu viel.“ Man dürfe nicht vergessen, dass Bestände durch mehr Wölfe zusätzlich dezimiert werden.

Im Ministerium fehle die Wertschätzung für die Jäger, meint Wellershoff. Jüngster Beleg sei die Eingliederung der Obersten Jagdbehörde in die Oberste Forstbehörde. Damit hätten nun in noch größerem Maße Menschen das Sagen, denen das Wild nicht am Herzen liege.

Auf Nachfrage räumt der Verbandspräsident ein, dass seine Kritik von der Sorge bestimmt ist, ob für die Jäger genug Wild zum Schießen übrig bleibt. Hier setzt die Gegenrede des Chefs der Forst- und Jagdbehörde im Ministerium an. „Es kann nicht sein, dass wir falsche Zugeständnisse machen, nur damit die Jäger schön ihrem Hobby nachgehen können“, findet Carsten Leßner. „Wir investieren zig Millionen in den Waldumbau. Aber mehr als die Hälfte der angepflanzten Bäume sind verbissen, also vom Wild so angeknabbert, dass sie nicht mehr ordentlich wachsen.“ Daher sei es notwendig, das Wild im Landeswald zu reduzieren. Es sei auch richtig, dass man sich um Einnahmen bemühe, um die Steuerzahler zu entlasten. In privaten Wäldern könnten die Verantwortlichen gerne anders verfahren.

Wolfgang Roick, SPD-Umweltexperte im Landtag, stimmt Leßner dazu: „Wie im Landeswald das Wild dezimiert wird, ist mit Blick auf die Pflanzen gut und richtig.“ Verständnis hat er für den Frust der Jäger über den Umbau im Ministerium. Er sei zwar vor allem Personalengpässen geschuldet, wirke jedoch wie ein Bedeutungsverlust für Jagdbelange.