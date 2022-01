Kommunen : Altstädte als soziale Treffpunkte

Klimawandel macht anderes Bauen erforderlich

Seit 1991 sind in Brandenburg rund 3,7 Milliarden Euro in die Sanierung historischer Altstädte geflossen. Davon stehen bis 2024 noch 1,6 Milliarden Euro zur Verfügung. Das sagte Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) am Freitag beim Jahrespresseauftakt der Arbeitsgemeinschaft „Städte mit Historischen Stadtkernen des Landes Brandenburg.“ „Die histor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.