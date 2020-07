Krankenkasse : AOK kooperiert mit Ärztenetz Templin

Gemeinsame Initiative kann zum Vorbild für Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum werden

von Ronald Ufer

30. Juli 2020, 05:00 Uhr

Die AOK Nordost hat mit dem Templiner Ärztenetz die Kooperation „Mein AOK-Gesundheitsnetz – Gesundheit in Templin“ geschlossen. Damit unterstützt die Krankenkasse das erfolgreiche Ärztenetz, in dem neun Hausärzte, ein Kardiologe, ein Chirurg und ein Augenarzt eng zusammenarbeiten. Von dieser abgestimmten ambulanten Betreuung können in Templin und der Uckermark insgesamt rund 8000 AOK-Versicherte profitieren. Mit dem Kooperationsvertrag baut die Krankenhausse ihr neues Netz zur umfassenden gesundheitlichen Versorgung auch im ländlichen Raum aus.

"Die AOK Nordost setzt auf vernetzte Versorgung“, sagte am Mittwoch Marek Rydzewski, Bereichsleiter Versorgungsmanagement der AOK Nordost. Deshalb kooperiert sie mit zwölf Arztnetzen in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. „Die Vorteile für die Versicherten liegen auf der Hand: Sie werden bedarfsgerecht behandelt, unnötige Untersuchungen und Krankenhausaufenthalte werden ihnen erspart und bei der Medikation stimmen sich die Netzärzte untereinander ab. So kommt es nicht zu unerwünschten Wechsel- und Nebenwirkungen“, so Rydzewski. Das „Mein AOK-Gesundheitsnetz – Gesundheit in Templin" unterstützt auch digital den Medikations-Check.

„Das Ärztenetz ‚Gesundheit in Templin steht für eine neue Art der Zusammenarbeit“, sagt Netzärztin Dr. Annekathrin Möwius. „Die Templiner Patientinnen und Pati-enten profitieren davon durch kürzere Wege, wohnortnahe Versorgung und eine einfachere Umsetzung des Grundsatzes ambulant vor stationär.“ Die gute Vernetzung erleichtere die Arbeit aller Beteiligten und könne zu höherer Zufriedenheit unter Netzärztinnen und -ärzten beitragen. „Der Vertrag mit der AOK Nordost gibt uns die Möglichkeit, die Gesundheitsversorgung in Templin aktiv mitzugestalten", so Dr. Annekathrin Möwius. Das Ärztenetz habe sich auch zum Ziel gesetzt, mit Pflegediensten und Apotheken in der Region zu kooperieren.

Der Vertrag mit der AOK Nordost sieht auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Ambulant-Stationären Zentrum vor. Gemeinsam mit dessen Ärztinnen und Ärzten wird das Templiner Ärztenetz die seit 2018 gemeinsam entwickelten Behandlungspfade für die Krankheitsbilder Adipositas, Herzinsuffizienz, Rückenschmerz und Harninkontinenz umsetzen und weiterentwickeln. Seite 5