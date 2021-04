Interview : „Auch wir haben Fehler gemacht“

Woidke hält eine Ausgangsbeschränkung für eine gewisse Zeit für ein geeignetes Mittel in der Pandemiebekämpfung

Am Freitag diskutierte der Bundestag über das neue Infektionsschutzgesetz. Benjamin Lassiwe sprach mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) über die Folgen für das Land und den Zustand der Koalition in der Corona-Pandemie.Freuen Sie sich, dass die Bundesregierung den Ländern in der Coronabekämpfung künftig Arbeit abnimmt?Es ist gut, wenn wir künftig ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.