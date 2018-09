Unfall : Autofahrer stirbt bei Unfall

67-Jähriger fährt frontal gegen einen Linienbus und stirbt an der Unfallstelle.

von Hanno Taufenbach

12. September 2018, 15:40 Uhr

Ein 67-jähriger Autofahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Linienbus in Brandenburg ums Leben gekommen, 24 weitere Menschen wurden verletzt. Zwei Fahrgäste im Bus erlitten bei dem Unfall in der Nähe von Luckau schwere Verletzungen, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Der 67-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die meisten Verletzten kamen in Krankenhäuser.

Der 67-Jährige war mit seinem Wagen am späten Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße zwischen Duben und dem Abzweig Karche-Zaacko (Dahme-Spreewald) aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und im Gegenverkehr frontal mit dem Linienbus zusammengestoßen. Der Unfall löste eine Serie von Unfällen aus: drei weitere Fahrzeuge, die hinter dem Unfallauto fuhren, krachten ebenfalls ineinander.

Die Bundesstraße 87 blieb bis in die Nacht zum Mittwoch an der Unfallstelle in beiden Richtungen gesperrt. Der genaue Unfallhergang war nach Polizeiangaben zunächst noch unklar. „Die Fahrzeuge werden jetzt vermessen, um Rückschlüsse auf die Geschwindigkeit zu ermöglichen“, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Der Unfall soll mit einer Computersimulation nachgestellt werden. „Das kann einige Zeit dauern“.