Spatenstich : Baggern, aber nicht Abbaggern

vergrößern 1 von 1 Foto: Foto: Patrick Pleul 1 von 1

Bagger gab es im Tagebau Cottbus-Nord in den vergangenen Jahrzehnten viele. Sie halfen dabei, die Braunkohle aus der Grube zu holen. Der Bagger, der jetzt ganz oben am Rande der gewaltigen Kohlegrube steht, ist nun der erste Schritt für etwas ganz anderes. Ein Einlaufbauwerk entsteht. Gestern erfolgte im Beisein von Brandenburgs Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) der erste Spatenstich. Wasser aus der Spree wird über das neue Einlaufbauwerk ab dem Winterhalbjahr 2018/19 in den stillgelegten Tagebau laufen. Voraussichtlich fünf bis sieben Jahre lang soll geflutet werden. Und danach soll gebadet und geplanscht werden.

Der Tagebau Cottbus-Nord wurde Ende 2015 planmäßig noch vom schwedischen Staatskonzern Vattenfall stillgelegt. Die Lausitz Energie Bergbau AG (Leag) ist seit Herbst 2016 neuer Revier-Besitzer und übernahm damit auch das Renaturierungsprojekt Cottbus-Nord, das einmal Deutschlands größter künstlicher See mit 19 Quadratkilometern Wasseroberfläche sein wird. Am Ende wird Leag voraussichtlich 300 Millionen Euro in das Projekt investiert haben, wie Leag-Vorstandsmitglied Uwe Grosser sagt.

Anders als bei Cottbus-Nord ist für die Sanierung von Tagebauen zu DDR-Zeiten, die mit der Wende stillgelegt wurden, der Staat zuständig. Bund und Braunkohleländer vereinbaren alle paar Jahre ein Abkommen, das die Finanzierung regelt. Gestern unterschrieben Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) sowie die Ministerpräsidenten von Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen das sechste Abkommen zur Finanzierung der Rückbaumaßnahmen in Höhe von 1,23 Milliarden Euro. Die Höhe des Abkommens war schon im vergangenen November bekannt geworden.



von Ringle

erstellt am 03.Jun.2017 | 05:00 Uhr