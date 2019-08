von svz.de

02. August 2019, 05:00 Uhr

In Brandenburg sind seit Januar 19 Menschen beim Baden ertrunken - so viele wie im Vorjahreszeitraum. 16 verunglückten in einem See oder Teich, teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft gestern mit. Gezählt wurden alle Fälle bis zum 20. Juli. Im Gegensatz zum Vorjahr waren der Frühling und der erste Sommermonat in diesem Jahr bislang doch eher verhalten.