Lehrstellen : Brandenburg wirbt für Ausbildung

Lehrstellen gibt es noch viele im Land, doch es fehlen die Bewerber

von Gudrun Janicke

28. Juli 2020, 05:00 Uhr

Von den rund 12 360 betrieblichen Ausbildungsplätzen im Land Brandenburg sind bislang 6800 noch unbesetzt. „Wir hatten eigentlich befürchtet, dass Unternehmen aufgrund der Corona-Pandemie die Ausbildung fallen lassen. Das hat aber nicht stattgefunden“, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Montag in Potsdam. Am 1. August beginnt das neue Ausbildungsjahr.

Die Unternehmen haben dem Minister zufolge erkannt, dass Fachkräfte am besten durch die eigene Ausbildung gewonnen werden können. Jugendliche identifizierten sich mit ihren Unternehmen und wünschten sich in der Regel am Ende ein Übernahmeangebot, erläuterte der Minister. Er signalisierte, Spätentschlossene könnten auch später mit der Ausbildung beginnen.

„Auf dem Ausbildungsmarkt ist die Lage besser als die Stimmung“, sagte Alexander Schirp, Geschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg. Für die duale Ausbildung spreche die immer besser werdende Vergütung. Er empfahl, den Blick auch auf Berlin zu richten, wo es extrem viele unversorgte Bewerber gebe. Steinbach sagte, dass es immer noch schwer sei, Berliner Schulabgänger für eine Ausbildung in Brandenburg zu begeistern. Umgekehrt sei das leichter. „Wir benötigen einen Imagewechsel der dualen Ausbildung“, betonte Frank Bommert, Sprecher für Mittelstand und Handwerk der CDU-Landtagsfraktion. Es sei immer noch zu wenig bekannt, dass es hier gute Aufstiegschancen und Verdienstmöglichkeiten für junge tatkräftige Menschen gebe.

Auch die Berufsberater bei den Arbeitsagenturen stünden wieder bereit, sagte Bernd Becking, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bundesagentur für Arbeit für Berlin-Brandenburg. Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz seien derzeit groß. Besonders viele freie Stellen gebe es im Bereich Potsdam mit 2000, in Cottbus seien es 1900 und in Neuruppin 1300.

Die Industrie- und Handelskammer Potsdam weist beispielsweise in rund 100 unterschiedlichen Berufen mehr als 1000 freie Stellen aus. In der Handwerkskammer Potsdam sind es fast 1400 in 70 Handwerksberufen.

Das Wirtschaftsministerium und die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit kündigten für die kommenden Wochen eine Ausbildungsoffensive direkt vor Ort an, bei der man Schulabgänger für eine Berufsausbildung begeistern wolle. Junge Leute könnten auf einer Couch Platz nehmen und sich von Experten beraten lassen und ein passendes Angebot finden.