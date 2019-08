von svz.de

02. August 2019, 05:00 Uhr

Im am Montag startenden Schuljahr werden 54 Brandenburger Schulen gemeinsam mit dem Hasso-Plattner-Institut mit dem Pilotprojekt für eine Schul-Cloud beginnen. Dabei werden digitale Bildungsangebote in ausgewählten Jahrgangsstufen und Fächern erprobt. Ziel ist es, dies künftig in allen Schulen des Landes anbieten zu können, teilte das Bildungsministerium gestern in Potsdam mit.