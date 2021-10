Corona-Ausbruch im Seniorenheim

Acht Bewohner gestorben, 42 sind infiziert / Laute Kritik an der hohen Zahl der ungeimpften Mitarbeiter

An Corona verstorbene Heimbewohner und ungeimpfte Mitarbeiter lassen die Diskussion über eine Impfpflicht wieder aufflammen. Nach einem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Schorfheide am Werbellinsee hat der Träger auf eine fehlende Impfpflicht verwiesen. Mitarbeiter und Bewohner würden regelmäßig informiert und unterstützt bei Impfterminen, tei...

