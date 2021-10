Hilfe nach Corona-Erkrankung : Covid-Reha: Brandenburg als Vorreiter

Angebot für Patienten mit Langzeitfolgen

Brandenburg will bundesweit zum Vorreiter bei der Reha-Behandlung für Long-Covid-Patienten werden. Das kündigte Landesgesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz in Potsdam an. „Brandenburg ist ein Reha-Land, auch für Berlin und darüber hinaus.“ In Deutschland gebe es bislang 4,3 Millionen Patienten, die...

