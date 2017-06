Die Wandlung eines Flusses : Der Elbe geht es wieder besser

vergrößern 1 von 1 Foto: Philipp Schulze 1 von 1

Giftbrühe, toter Fluss, chemische Reinigung: Die Beinamen der Elbe waren vor dem Mauerfall wenig schmeichelhaft. Wie sehr sich dieses Bild wandelte, zeigt sich ab Sonnabend: eine mehr als 500 Kilometer lange Schwimmstaffel wird den Fluss durchqueren. Doch es gibt nicht nur Erfolge. Trotz der guten Wasserqualität hat die Elbe Stress - und ein Gedächtnis.

Zwei Tage nach dem Mauerfall zitierte der „Spiegel“ aus einer geheimen Studie des DDR-Umweltministeriums. Danach lag die Belastung der Elbe mit Schwermetallen um ein Vielfaches über den Höchstwerten der europäischen Trinkwasserrichtlinie. Es ging um Quecksilber, Cadmium, Chlorkohlenwasserstoffe und anderen Chemiemüll aus Kombinaten und Fabriken an der Elbe und ihren Nebenflüssen - eine Brühe, die der deutsch-deutsche Grenzfluss in die Nordsee spülte.

Heute gleicht das Flusssystem Elbe an langen Abschnitten einem Naturparadies. „Ökologische Systeme haben ein hohes Regenerationsvermögen. Dass sich die Elbe aber so schnell erholt und auch viele Tiere wie der Elbebiber zurückkommen, das hat kaum jemand erwartet“, sagt Markus Weitere, Gewässerökologe am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg.

Doch es bleibt ein großes Aber. Die Elbe sei durch den Eintrag von Nährstoffen und dem daraus folgenden Algenwachstum immer noch ein problematischer Fluss, berichtet Weitere mit Blick auf Nitrat und Phosphat aus der Landwirtschaft. Dazu komme die vom Menschen veränderte Form des Flusses mit Strömungen und Ufern. „Wenn wir den ökologischen Zustand des Systems Elbe anschauen, wird er immer noch nicht als gut bewertet, sondern in weiten Teilen als mäßig und unbefriedigend“, sagt Weitere.

Das sieht Christian Wolter vom Berliner Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei ebenso. „In den letzten Jahrzehnten hat man sich vor allem auf die chemische Wasserqualität gestürzt und hatte große Erfolge“, sagt er. Seltene Flussfische wie Barbe, Hasel und Aland kamen zurück. Auch der Lachs wird wieder angesiedelt. Seit Ende der 1990er Jahre aber blieben Verbesserungen relativ marginal, so Wolter. Es sei Zeit für den Paradigmenwechsel im Sinne der neuen Wasserrahmenrichtlinie: Nicht nur chemische Wasserqualität zählt. Die ökologische Qualität ist gleichwertig.

Susanne Heise, Ökotoxikologin der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg, hat vor allem die Ablagerungen der Elbe im Blick. Sie sind wie das Gedächtnis eines Flusses. „Schwebstoffe und Schadstoffe in den Sedimenten sind heute die großen Probleme“, urteilt sie. Dazu zählen Altlasten wie Schwermetalle, die noch eingeschwemmt oder bei Hochwasser aufgewirbelt und in großen Mengen weiterverteilt werden. Zwar gebe es ein Sedimentmanagementkonzept mit Schwellenwerten für Konzentrationen, sagt Heise. Es sei nicht verpflichtend und habe mit Blick auf Schadstoffquellen viele weiße Flecken.

Wichtig wäre ihr eine Prioritätenliste: Wo ist es ökologisch sinnvoll, Altlasten vom Grund zu baggern? Solche Verfahren sind teuer. „Mit Verbesserungen bei den Sedimenten könnte die Elbe aber noch einmal einen Sprung nach vorn machen“, sagt die Forscherin.

Neben Einträgen aus der Landwirtschaft gibt es andere, die man nicht sieht, von denen man nichts ahnt. „Dazu gehören Mikroschadstoffe und Antibiotika-Rückstände aus Krankenhäusern. Die lassen sich nicht so einfach aus dem Abwasser filtern und werden auch von Kläranlagen nicht vollständig zurückgehalten“, sagt Gewässerökologe Weitere.

„Dazu kommt Mikroplastik, zum Beispiel aus dem Abrieb von Plastikflaschen oder Tüten. Das ist per se nicht giftig, aber es ist ein sehr widerstandsfähiges Material, das in die Nahrungskette gelangt.“

Und dann gibt es den Klimawandel, der im Verdacht steht, Extremwetterlagen mit Hoch- und Niedrigwasser zu begünstigen. „Hauptproblem ist also ein ganzes Set an Stressoren, die für sich allein wenig ausmachen, aber in ihrer Summe wirken“, resümiert Weitere. In vielen Bereichen sehen Wissenschaftler daher Luft nach oben, um an der Elbe noch größere Wunder zu erreichen.





von Ulrike von Leszczynski

erstellt am 23.Jun.2017 | 05:00 Uhr