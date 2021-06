Der Winzling braucht Schutz

Mit Horchbox zum Ausleihen: Nabu startet Projekt „Fledermausfreunde“

Nur nachts aktiv und selten sichtbar: Der Naturschutzbund Brandenburg (Nabu) setzt sich für den Schutz von Fledermäusen ein. Über das Projekt „Fledermausfreunde“ können sich am kommenden Samstag Interessierte bei einer digitalen Veranstaltung informieren. Fledermäuse gehören heute zu den gefährdetsten Säugetieren in Europa. Fledermäuse benötigten in Br...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.