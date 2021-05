Eine Idee in Corona-Zeiten : Deutsch lernen unter freiem Himmel

„Deutsch to go – Lernen mit den Füßen“ heißt ein Sprachkurs in Falkensee, bei dem die Natur zum Klassenzimmer wird

Das Handy hält Zahra Alipour griffbereit in der Manteltasche. Fällt ihr ein Wort nicht ein, spricht sie den Begriff in ihrer Muttersprache Persisch in das Gerät, schaut erst prüfend auf das Display und zeigt es dann. Die Ergebnisse sind durchaus überraschend, mal ist schnell klar, was gemeint ist, mal ist die Verwirrung größer als vorher. Sprachprogra...

