Chorzentrum : Die alte Kirche eint das Dorf

Als der Sakralbau im uckermärkischen Stegelitz zu verfallen droht, gründet sich ein Förderverein

von Jeanette Bederke

18. Juni 2020, 05:00 Uhr

Die mächtige alte Feldsteinkirche in Stegelitz (Uckermark) trägt an den Seitenwänden eine Art Korsett. Metallene Querverstrebungen und Spannanker sollen verhindern, dass das denkmalgeschützte Gotteshaus auseinander bricht. „Der durch Feuchtigkeit und Schwamm geschädigte Dachstuhl hatte sich abgesenkt und drückt auf die Außenmauern“, erklärt Jens Radtke, Baubeauftragter des Kirchenkreises Uckermark. Fast 200 000 Euro flossen im vergangenen Jahr in die Notsicherung.

Landkreis, Kirchenkreis, Brandenburgs Kulturministerium und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hatten sich dafür zusammengetan - ein Engagement, das auf den ersten Blick verwundert. Denn im Herbst 2015 hatte es den letzten evangelischen Gottesdienst im einsturzgefährdeten Sakralbau aus dem 13. Jahrhundert gegeben; eine eigene Kirchengemeinde gab es schon länger nicht mehr.

Zwei Jahre später entstand im Dorf der heute 134 Mitglieder zählende Förderverein „Freunde der Feldsteinkirche Stegelitz“. Er will den das Ortsbild prägenden Bau retten. „Damals hörten wir, dass der wertvolle Renaissance-Altar aus Sicherheitsgründen weggebracht werden sollte. Da wurden wir hellhörig, wer konnte schon sagen, ob das Kunstwerk je nach Stegelitz zurückgekommen wäre“, erinnert sich die Vereinsvorsitzende Steffi Jarmowske.

Zunächst wurde der Wildwuchs um die Kirche beseitigt; parallel begannen Spendensammlungen. „Für Kirchen, die nicht mehr für religiöse Zwecke gebraucht werden, Geld zusammenzubekommen, ist schwer“, sagt der kirchliche Baubeauftragte. 132 Gotteshäuser gebe es im Kirchenkreis Uckermark. Das Engagement des Stegelitzer Fördervereins sei einzigartig, lobt Radtke.

Dass sich die Mühe lohnt, bekräftigt Bernd Janowski, Geschäftsführer des Förderkreises Alte Kirchen Berlin-Brandenburg. Seine 650 Mitglieder unterstützen die Instandsetzung und den Erhalt von Gotteshäusern mit jährlich 100 000 Euro Spenden. Mit dem Brandenburger Landesmusikschulrat veranstaltet der Förderkreis die Reihe „Musikschulen öffnen Kirchen“. Der Erlös der jährlich 70 Konzerte kommt der jeweiligen Kirche zugute.

„Die Dorfkirche Stegelitz ist die einzige in der Uckermark mit Kreuzrippen-Gewölbedecke über dem kompletten Kirchenschiff“, erläutert Janowski. Diese bauliche Besonderheit sorge für eine tolle Akustik, ergänzt Jarmowske. Ihren Förderverein brachte das auf eine Idee: Die Dorfkirche könnte Treffpunkt für Chöre werden. „Die sollen nicht nur auftreten, sondern auch Wochenenden zum Proben oder für Workshops verbringen“, sagt die Vereinschefin, die erste Kontakte zur Berliner Singakademie geknüpft hat.

Doch das ist noch Zukunftsmusik, zuerst muss die Kirche laut Radtke Stück für Stück saniert werden. „Zehn bis 15 Jahre hält die Notsicherung an den Außenmauern. In dieser Zeit müssen wir vorankommen.“ Unklar ist, was die komplette Sanierung kostet.

Zunächst geht es an die Rettung des Kirchturms. „Der hat ein nicht von außen sichtbares Fachwerk als tragende Konstruktion. Es ist wie die Deckenbalken von Hausschwamm befallen“, berichtet Radtke. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz übernimmt seinen Angaben nach die Planungskosten. 2021 soll gebaut werden.

Der Förderverein nutzt laut Jarmowske jede Gelegenheit, um Spenden zu sammeln. „Uns ist bewusst, dass wir bei Fördermitteln ja auch immer einen Eigenanteil erbringen müssen“, sagt sie. Die Corona-Beschränkungen haben dem Verein in diesem Jahrjedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht - so mussten geplante Veranstaltungen abgesagt werden.

Die Stegelitzerin bleibt dennoch optimistisch. „Für mich ist schon toll, dass durch die Bemühungen um die Kirche wieder eine Dorfgemeinschaft unter den 300 Einwohnern entstanden ist. Sämtliche Aktivitäten waren hier doch zuvor eingeschlafen.“ Inzwischen sei die Kirche tatsächlich Mittelpunkt des Dorfes. „Jeder hat irgendwie das Bedürfnis, dabeizusein“, sagt Jarmowske, die noch eine Menge Arbeit vor sich sieht.

So will der Verein auch die Geschichte der Kirche und ihrer Schätze weiter erforschen. Der Altar von 1598, die Orgel (Baujahr 1886) und ein Marmor-Epitaph aus dem 18. Jahrhundert sind vorsorglich mit Spannplatten geschützt worden. Auch das Allianzwappen an der 1734 eingebauten Patronatsloge des Adelsgeschlechtes der Familie von Armin ist verhüllt. „Wir wissen, dass die Sakristei von den Arnims zeitweise als Familiengruft genutzt worden war. Da stehen auch noch Särge drin“, erzählt die Vereinsvorsitzende.