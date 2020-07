Preußenerbe : Die Hohenzollern sollen ihre Klage zurückziehen

Ein Jahr, nachdem das Land das Verfahren fortgesetzt hat, äußert sich Ex-Finanzminister Görke

von Oliver von Riegen

08. Juli 2020, 05:00 Uhr

Brandenburgs früherer Finanzminister Christian Görke (Linke) hat an Georg Friedrich Prinz von Preußen appelliert, im Streit um Entschädigungen eine Klage gegen das Land fallen zu lassen. „Um die Chancen für eine Einigung zu verbessern, brauchte der Prinz von Preußen nur seine Klage gegen das Land Brandenburg zurücknehmen“, sagte der Landtagsabgeordnete. „Dann wäre meiner Meinung nach der Weg frei, um die anderen nicht minder wichtigen vermögensrechtlichen Fragen bald zu klären. Auch davon ist eine Vielzahl unserer Museen und Stiftungen betroffen.“

Das Haus Hohenzollern fordert die Rückgabe vieler Kunstobjekte und 1,2 Millionen Euro Entschädigung vom Land. Brandenburg hatte eine Entschädigung auf Basis des Einigungsvertrages abgelehnt. Es ist der Auffassung, das Haus Hohenzollern in Person des damaligen Kronprinzen Wilhelm von Preußen habe dem nationalsozialistischen System erheblich Vorschub geleistet. Gegen die Ablehnung klagte das Haus Hohenzollern. Das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Potsdam ruhte, das Land nahm es im 2019 wieder auf.

Das Haus Hohenzollern, der Bund sowie die Länder Berlin und Brandenburg verhandeln auch über die Rückgabe teils sehr wertvoller Kunstobjekte. Die Gespräche hatten im Vorjahr keinen Erfolg. Georg Friedrich Prinz von Preußen, Chef des Hauses Hohenzollern und Ururenkel des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II., erklärte im Januar, sein Ziel sei es, dass alle ausgestellten Objekte an ihrem Ort verbleiben sollten.

Im Juni betonte Finanzministerin Katrin Lange (SPD), die Problematik beschäftige die öffentliche Hand und das Haus Hohenzollern seit fast drei Jahrzehnten. Die Beiträge aller Beteiligten hätten das Problem bisher in keiner Weise einer Lösung nähergebracht. Zudem sitze das Kulturministerium, aber nicht das Finanzministerium mit am Verhandlungstisch.

„Wir sind nach wie vor an einer umfassenden gütlichen Einigung interessiert“, sagte gestern der Verhandlungsführer von Georg Friedrich Prinz von Preußen, Jürgen Aretz. „Die Art und Weise, wie Herr Görke an dieses Thema herangegangen ist, war nicht darauf gerichtet, zu einer gütlichen Einigung zu kommen. (...) Dass die Landesregierung im Unterschied zum Vorjahr mit einer Stimme am Verhandlungstisch spricht, ist allerdings eine Voraussetzung dafür, dass es zielführende Gespräche mit der Kulturstaatsministerin des Bundes und den beteiligten Ländern geben kann.“ Die Frage des Wohnrechts ist laut Aretz faktisch erledigt. In einer gemeinsamen Stellungnahme mit der staatlichen Seite habe der Prinz von Preußen am 24. Juli 2019 feststellen lassen, dass die Wohnrechtsfrage der umfassenden gütlichen Einigung nicht im Wege stehen werde, so Aretz.

Görke verwies darauf, dass es dem Finanzressort unter seiner Leitung um den finanziellen Ausgleich ging „Im Gegensatz zum Bund und Berlin hat Brandenburgs Finanzministerium nicht die Aufgabe, sich mit dem Haus Hohenzollern über einzelne Vasen oder andere Kunst -und Sammlungsgegenstände zu streiten, deren historischer Ursprung häufig in der Zeit der Weimarer Republik liegt“, erklärte der Abgeordnete.