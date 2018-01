Wetter in Brandenburg : Die Ruhe nach dem Sturm

Wie junge Meteorologen in Stahnsdorf bei Potsdam täglich ihre Vorhersagen tätigen

von Christopher Braemer

23. Januar 2018, 05:00 Uhr

Über kaum etwas wird so viel geredet wie über das Wetter. Vor allem, wenn wie in der vergangenen Woche ein Sturm wütete. Beim Deutschen Wetterdienst in Stahnsdorf bemüht man sich, solche und andere Ereignisse rechtzeitig vorherzusagen. Am Tag des Sturms standen die Telefone in Stahnsdorf nicht mehr still. „Oft waren das Anfragen wie: Ich muss heute von A nach B – kann ich das machen?“, berichtet ein Mitarbeiter, der am Donnerstag Frühdienst hatte. Auch Schulen und die Feuerwehr hätten sich nach den zu erwartenden Ereignissen erkundigt.

Der junge Mann arbeitet in der Brandenburger Niederlassung des Deutschen Wetterdienstes (DWD), die neben der Zentrale in Offenbach eine von sechs Niederlassungen in Deutschland ist. Sie befindet sich derzeit noch auf einem alten Kasernengelände in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark). Voraussichtlich bis 2020 wird ein 32 Millionen Euro teurer Neubau am Potsdamer Stadtrand für die 170 Mitarbeiter gebaut.

„Gerade bei Unwetterlagen ist der Job sehr stressig“, sagt Helga Scheef, die seit August in der Brandenburger Niederlassung des DWD arbeitet. Der Sturm Friedericke, der am Donnerstag das Leben eines Lkw-Fahrers forderte und starke Schäden verursachte, war nach Xavier und Herwart bereits ihr dritter Einsatz bei einer solchen extremen Wetterlage innerhalb von nur vier Monaten. „Mein Bruder hat mir andauernd geschrieben und sich erkundigt, ob es gefährlich ist, Auto zu fahren“, berichtet Scheef. Obwohl sie sich nichts vorzuwerfen habe, da ihr Team rechtzeitig vor dem Sturm warnte, fühle sie mit der Familie des Todesopfers. „Wir tun unser Bestes, um frühzeitig zu warnen“, sagt sie. „Ich gebe gerne Auskunft – das ist schließlich mein Job.“

In der Stahnsdorfer Einrichtung selbst weht auch ein frischer Wind: Denn das Wetter für Berlin und Brandenburg wird von einem überraschend jungen Team analysiert. Zu diesem Team gehört auch die Neu-Brandenburgerin Scheef, die aus dem schleswig-holsteinischen Kiel stammt.

Auch sie wurde Teil eines Generationswechsels in Stahnsdorf, nachdem einige ältere Kollegen in Rente gegangen waren. Die 31-Jährige sitzt in einem Großraumbüro und hat gleich sechs Bildschirme vor sich, auf denen langsam bunte, unförmige Linien und Formen schweben, die für den Laien auf dem ersten Blick noch keinen rechten Sinn ergeben: Das Wetter in Echtzeit.

Scheef lebt so etwas wie einen Kindheitstraum. „Als kleines Mädchen wollte ich immer wissen, wann es schneit“, kommt die Wetter-Spezialistin ins Erzählen. Ihre Mutter legte ihr daraufhin wärmstens den Wetterbericht im Fernsehen ans Herz. „Seitdem habe ich den täglich verfolgt“, sagt die junge Frau, die ihre Leidenschaft für das Wetter zum Beruf gemacht hat.

Neben den Vorhersagen kümmern sich die Stahnsdorfer Wetterfrösche um besondere Aufgaben. So bieten sie Klimaberatungen für fast alle neuen Bundesländer an. Dazu gehören auch meteorologische Gutachten für Gerichte, wenn sich etwa Geschädigte mit Versicherungen um eine Entschädigung streiten. Die Mitarbeiter sorgen des Weiteren dafür, dass in gesamt Ostdeutschland die technische Infrastruktur und die Messanlagen des DWD funktionieren. Die Experten sind zudem deutschlandweit gefragt, wenn es um die Sicherheitsberechnung von Schnee- und Eislasten auf Bauwerken geht.

„Die Wettervorhersage ist sehr komplex“, weiß der 26-jährige Sebastian Balders, der nach abgeschlossenem Metereologiestudium kurz vor dem Abschluss seiner Praxiszeit steht. Die Arbeit erfordere Disziplin, Motivation und Fleiß. „Da muss man schon einen Faible für haben“, sagt Balders, der aus dem Sauerland stammt. Momentan berät ihn noch ein älterer Kollege, aber schon bald wird er in der Lage sein, selbstständig zu arbeiten. „Er macht sich aber schon ganz gut“, sagt Stephan Hahn. Mit seinen 35 Jahren ist er schon so etwas wie der alte Hase im Team. Er freut sich immer, wenn ein junger Kollege in den Medien zitiert wird. Vielleicht ist das bald auch bei Sebastian der Fall.