Die SPD ist abgestürzt

„Es gab schon bessere Umfrageergebnisse für uns.“ So äußerte sich die Generalsekretärin der Brandenburger SPD, Klara Geywitz, zur aktuellen Umfrage des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB). Gebe es einen Preis für die politische Untertreibung des Jahres, Geywitz wäre eine heiße Kandidatin: Denn die 28 Prozent, die Dietmar Woidke und die SPD bekämen, fände am nächsten Sonntag eine Landtagswahl statt, sind nicht nur ein schlechtes Ergebnis. Sie sind ein katastrophales Ergebnis. Denn Brandenburgs SPD hatte zuletzt 2004 so schlechte Umfragewerte erzielt.

Und blickt man auf die Ergebnisse der Landtagswahlen, zog die märkische SPD nie mit weniger als 30 Prozent der Stimmen in den Landtag ein.

Ein Hauptgrund für dieses Ergebnis dürfte die umstrittene Kreisgebietsreform sein. Die Mehrheit der Bürger, 58 Prozent, lehnt diese ab – weniger als im November, aber damals sollten noch Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald fusionieren. Dass das nun nicht mehr der Fall ist, war zwar wohl von vornherein im Hintergrund geplant – aber die Sollbruchstelle wirkt, die Ablehnung der Reform sinkt.

Doch die Kreisreform allein erklärt nicht die miserablen SPD-Werte. Denn für das Projekt sind als Regierungspartei auch die Linken mitverantwortlich. Die aber haben es in der Umfrage mit knapp 18 Prozent sogar geschafft, etwas zuzulegen. Auch die Umfragewerte der Parteien, die die Volksinitiative gegen die Kreisreform stützen, zeigen, dass diese allein nicht Schuld an Woidkes Absturz sein kann.

Die CDU fährt mit 25 Prozent ein gutes Ergebnis ein, und kommt bis auf drei Prozentpunkte an die SPD heran. Aber das liegt vor allem am Absturz der SPD – auch bei den Umfragen 2016 lag die CDU bei etwa 25 Prozent. Besonders zugelegt haben sie nicht.

Noch deutlicher wird es, wenn man sich das Ergebnis der FDP ansieht: Während die Partei bei den Umfragen für die Bundestagswahl bis zu zehn Prozent erreicht, stagniert sie im Land bei drei Prozent. Die ebenfalls mit Verve gegen die Kreisreform kämpfenden BVB/Freie Wähler sind in den Sonntagsfragen schlicht nicht messbar.

Es ist wohl auch das katastrophale Erscheinungsbild der Woidke-SPD, das verantwortlich für den Absturz ist. Seit der Kita-Initiative vom letzten Herbst scheinen keine neuen Ideen aus der Partei zu kommen. Die Fraktion im Landtag wirkt nach außen farblos: Landtagssitzungen bleiben ohne SPD-Antrag. Wofür die Sozialdemokratie im Land inhaltlich steht, wird immer rätselhafter.

Die beiden anderen großen Parteien werden demgegenüber anders wahrgenommen. Die CDU, die jahrzehntelange Streitigkeiten der Vergangenheit hinter sich gelassen hat, und als kampfeslustige, regierungsfähige Oppositionspartei von sich reden macht. Dass ein Parteichef Ingo Senftleben eines Tages am Tisch des Ministerpräsidenten in der Staatskanzlei Platz nehmen könnte, hätte man noch vor einigen Jahren ausgeschlossen. Der Mann aus Ortrand an Format gewonnen – dass er einmal auf Dietmar Woidke folgt, ist im Bereich des Möglichen.

Auch die Linken dürften merken, dass sich ihr nach der Wahlniederlage 2014 eingeschlagener Profilierungskurs auszahlt: Stärker in den Jahren zuvor betont die kleinere Regierungspartei, was sie in der Koalition erreicht hat. Das scheint sich auszuzahlen.

Die Brandenburger SPD dagegen wäre gut beraten, würde sie den Sommer nicht nur für den Bundestagswahlkampf nutzen. Auch ein Konzept, wie man die Herzen der Brandenburger zurückerobert, täte der Partei wohl gut.





von Benjamin Lassiwe

erstellt am 24.Jun.2017 | 05:00 Uhr