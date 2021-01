Entdeckungen in Brandenburg : Ein Umgebindehaus in Buckow

Thomas Mix zog in die Märkische Schweiz und brachte sich sein ganz besonderes Haus gleich mit

Sobald Thomas Mix aus seinem Haus in Buckow (Märkisch-Oderland) tritt und in den Garten geht, bleibt er nicht lange allein. Einwohner sprechen ihn an, weil der SPD-Politiker seit drei Monaten ehrenamtlicher Bürgermeister des 1500-Seelen-Städtchens in de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.