Woltersdorf : Elch geht im See baden

Da schwimmt ein Elch auf dem See.

von svz.de

21. November 2018, 13:44 Uhr

Große Augen hat Silvia Paetz aus Woltersdorf (Oder-Spree) kürzlich gemacht, als sie in ihrem Haus am Kalksee das Fenster schließen wollte. Mitten auf dem See schwamm ein Elch. „In Höhe unseres Grundstückes schwamm er einen Bogen in Richtung Ufer Seebad“, berichtet sie. Dort, so vermutet Paetz, wird er wieder an Land gegangen sein. Elchsichtungen gibt es in Brandenburg immer öfter.