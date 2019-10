Bestatter verärgert : Empörung über Leichen in Halle

Staatsanwaltschaft ermittelt nun doch wegen Leichenfunden in Biegen / Bestatter beklagen Vertrauensschwund in ihren Beruf

01. Oktober 2019

Gegen den Bestatter, der über ein Subunternehmen in einer leerstehenden Kraftfahrzeug-Werkstatt in Biegen (Oder-Spree) mehrere Leichen gelagert haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) nun doch Ermittlungen aufgenommen. Wie der Leitende Oberstaatsanwalt der Brandenburger Generalstaatsanwaltschaft in Brandenburg/Havel, Eugen Larres, gestern mitteilte, würde nun geprüft, ob der Straftatbestand der Störung der Totenruhe erfüllt ist. „Die Staatsanwaltschaft wird uns berichten“, sagt Larres. Ende vergangener Woche hatte die Frankfurter Behörde noch betont, es läge kein Anfangsverdacht vor. Parallel dazu hat der Landkreis Oder-Spree ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und die weitere Nutzung der Halle untersagt.

Anwohnern war zuvor aufgefallen, dass vor der Werkstatt zu unterschiedlichen Zeiten Verstorbene an- und abgeholt worden sind, die dort in Kühlzellen gelagert haben sollen. Das Gesundheitsamt und die zuständige Amtsdirektorin fanden daraufhin am 18. September den Verdacht auf die nicht den Vorschriften entsprechende Aufbewahrung von Leichen in der Lagerhalle bestätigt.

Dass es sich bei dem Bestattungsunternehmen um einen Vertragspartner der Brandenburgischen Generalstaatsanwaltschaft handeln soll, will der Leitende Oberstaatsanwalt nicht bestätigen. „Wir prüfen, ob es ein Vertragsbestatter ist und ob es sich bei den dort gelagerten Leichen um private oder um jene handelt, die Bestandteil des Vertrags sind. Und wir prüfen, ob die Aufbewahrung der Leichen fachgerecht erfolgte“, sagt Larres.

Die Generalstaatsanwaltschaft schreibt den Transport und die Aufbewahrung von Unfalltoten oder an unnatürlicher Todesursache Verstorbener nach Regionen aus. Auf die Liste der Vertragsbestatter greift dann die Polizei zurück. Dass Subunternehmen diese Aufgaben übernehmen, ist nach Aussage eines Bestattungshauses aus Strausberg (Märkisch-Oderland) dabei durchaus zulässig.

Die Leichen sorgen zudem nicht nur bei den Bewohnern des 400-Seelen-Dorfes für Empörung, sondern auch bei Bestattern. „Ich bin stinksauer. Man hat einen Ruf zu verlieren. Sie glauben gar nicht, wie viele Leute hier angerufen haben, um zu fragen, ob wir überhaupt Kühlzellen haben“, sagt Katrin Laube, Geschäftsführerin des Bestattungshauses Möse, das in Falkenhagen den Hauptsitz, in Frankfurt, Storkow, Seelow und Letschin Büros hat.

„Wir haben mit dem Fall nichts zu tun", betont Katrin Laube. Dennoch ist ihr das Gelände bekannt, da ihr Gatte in der Nähe jagt und zufällig dazu kam, als die Behörden die Halle räumen ließen. Ihres Wissens wurden dort „Polizeifälle“ gelagert – Menschen, die beim Unfall starben oder deren Todesursache unklar ist.

Mit „Polizeifällen“ hat auch Laube zu tun. Seit zehn Jahren sei das Bestattungshaus in Seelow, Bad Freienwalde und Wriezen für diese zuständig. „In der Regel sind es Jahresverträge mit der Generalstaatsanwaltschaft Berlin-Brandenburg“, so Laube. „Die Verstorbenen kommen bei uns in die Kühlung, oft fährt die Polizei oder jemand von der Gerichtsmedizin mit, um Untersuchungen an den Toten zu machen", schildert sie. Wie das in einer Halle geht, kann sie sich nicht vorstellen.

Katrin Laube ist nicht die einzige, die sich ärgert, dass in Biegen Leichen zwischen Autoteilen und Dreck lagerten. „Das löscht das Vertrauen in den Beruf aus“, sagt Dajana Holz, Geschäftsführerin des Bestattungshauses Beflor in Fürstenwalde. Auch sie spricht davon, dass es sich in Biegen um „Polizeifälle“ handelte. Es könne aber sein, dass Bestatter, die Leichen dort abholten, mit der Lagerung nichts zu tun hätten. „Wenn jemand einen beim Unfall verstorbenen Angehörigen von uns bestatten lassen möchte, müssen wir den Lagerort herausfinden und ihn da abholen.“ Beflor habe aus Biegen aber keine Leichen geholt und nur sehr selten mit „Polizeifällen“ zu tun.