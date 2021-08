Ärzteausbildung im Land : Erstmals Ärzte „Made in Brandenburg“

Medizinische Hochschule Brandenburg verabschiedet seine ersten 36 Absolventen

Erstmals in der Geschichte Brandenburgs sind im Land Ärzte ausgebildet worden. Mit einer Feier in Anwesenheit von Ministerpräsident Dietmar Woidke und Wissenschaftsministerin Manja Schüle im Brandenburger Paulikloster verabschiedete die in Neuruppin und Brandenburg (Havel) ansässige „Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane“ (MHB) am Samstag...

