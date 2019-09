Berlin/POtsdam : Evangelische Kirche schickt Rettungsschiff

Potsdamer Oberbürgermeister will Unterstützung der Aktion „Sichere Häfen“ von Bund und Land

von Benjamin Lassiwe

12. September 2019, 20:57 Uhr

Die Evangelische Kirche in Deutschland will mit zivilgesellschaftlichen Organisationen ein eigenes Flüchtlingsrettungsschiff ins Mittelmeer schicken. Das kündigte deren Ratsvorsitzende, Bayerns Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, gestern in Berlin an. In den nächsten Wochen solle dazu ein Trägerverein geschaffen werden. Man rechne mit Kosten im hohen sechsstelligen bis niedrigen siebenstelligen Bereich. „Dass Menschen im Mittelmeer ertrinken, ist ein Thema, das niemanden kaltlassen sollte, erst recht keine Christen“, sagte Bedford-Strohm. „Jeder Mensch ist geschaffen zum Bilde Gottes, deswegen hat Not keine Nationalität.“ Die EKD und die Diakonie wollten sich mit dem Rettungsschiff „exemplarisch“ für Menschen in Not einsetzen.

Die Initiative für das Schiff war vom Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dortmund ausgegangen. Dort hatten die Besucher in einer Resolution den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland aufgefordert, ein Schiff ins Mittelmeer zu schicken. Schon zuvor hatte diese das Flugzeug „Moonbird“ der Organisation „Sea-Watch“, das von Malta aus nach Flüchtlingsbooten sucht, finanziell unterstützt. Christoph Hey von der Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ berichtete gestern, dass in den Flüchtlingslagern in Libyen „erschreckende, unmenschliche Zustände“ herrschten. Die Menschen litten unter sehr, sehr schlechter Nahrungsmittelversorgung, Krankheiten wie Tuberkulose breiteten sich aus. „Die Menschen dort sind mitunter mehrere Jahre auf der Flucht“, so Hey.

Potsdams OB Mike Schubert (SPD) verwies auf mehr als 90 Städte, die sich seit Herbst 2018 als „Sichere Häfen“ zur Aufnahme von Bootsflüchtlingen bereiterklärten. 24 hätten sich seit Juni dem in Potsdam gegründeten Bündnis „Städte Sicherer Häfen“ angeschlossen. „Uns geht es um ein vernünftiges Vorgehen und einen vernünftigen Umgang bei der Aufnahme von Flüchtlingen“, sagte Schubert. Er kritisierte, dass das Bundesinnenministerium die Bereitschaft der Städte zur Aufnahme von Bootsflüchtlingen gewürdigt habe, aber keine konkreten Maßnahmen getroffen hätte. „Wir brauchen einen mit der kommunalen Ebene und den Ländern verhandelten Verteilungsschlüssel.“ Scharf wies er Vorwürfe zurück, mit der Seenotrettung würde Rechtsbruch begangen: „Es wird für aus Seenot gerettete keine anderen Asylverfahren geben, als für andere Menschen auch.“ Von der neuen Landesregierung erhoffe er sich, dass sie die Städte bei ihren Vorhaben unterstütze, dazu in Berlin aktiv werde.