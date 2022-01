Fast 330 Tonnen Kampfmittel gefunden

Stübgen: Kampfmittelräumer machen Brandenburg Hektar für Hektar sicherer

In Brandenburg sind im Vorjahr 328 Tonnen Kampfmittel gefunden und vernichtet worden. Das teilte das Innenministerium in Potsdam am Montag in einer vorläufigen Bilanz des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KMBD) mit. Demnach konnten bis Ende November 2021 rund 522 Hektar Land aus dem Kampfmittelverdacht entlassen werden. „Brandenburg trägt eine schwere ...

