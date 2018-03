Die Polizei sieht nur zu : Fast wie einst bei Jan G. 

Ein Gewalttäter verbreitet in Oder-Spree Angst und Schrecken / Die Behörden ließen ihn monatelang gewähren

von Onlineredaktion

28. März 2018, 16:55 Uhr

Ein etwas heruntergekommenes Mehrfamilienhaus, daneben schmucke Eigenheime. Die Schule ist in Sichtweite, der Kindergarten um die Ecke, der Sportplatz auch. Auf den ersten Blick alles ganz normal in Tauche (Oder-Spree). Bis vor ein paar Monaten gab es in der Straße einen guten nachbarschaftlichen Draht. „Wir waren alle richtige Kumpels. Jetzt nicht mehr“, sagt Jörg Hönecke, einer der Eigenheimbewohner.

„Bloß nicht mit denen gesehen werden, die Bastian T.* schon auf dem Kieker hat. Sonst ist man das nächste Opfer.“ Diese Maxime habe unter den Nachbarn geherrscht, seit sie mitansehen mussten, wie der Mitte 2017 zugezogene 33-Jährige andere bedroht und beleidigt, Briefkästen in die Luft sprengt, Autos zerstört, einen Menschen niederschlägt, eine Katze tötet.

Jörg Hönecke ist eines der Opfer. Seit November ist der Fernfahrer Rentner. Den Start in den Ruhestand hatte er sich anders vorgestellt. Erst wurde die Sichtschutzfolie am Zaun zerschnitten, dann sein Briefkasten in die Luft gejagt. „Er flog 30 Meter weit.“ Schließlich schlug jemand die Scheibe des Autos ein und warf eine selbstgebaute Bombe hinein. Totalschaden, das Dach des Pkw wölbte sich unter dem Druck der Detonation nach oben.

Der Täter? Laut Polizei unbekannt. Die Beamten sahen keinen Grund, Schritte gegen jenen Mann im Mehrfamilienhaus nebenan einzuleiten, von dem alle ahnten, dass nur er als Täter in Frage kommt. „Diese Ignoranz“, ärgert sich Hönecke. „Die Polizei ist immer gekommen, hat alles aufgenommen, und das war es.“ Hönecke fragt sich, wieso die Beamten seinen gesprengten Briefkasten nicht als Beweismittel mitgenommen haben, wieso sie nicht nachgeschaut haben, ob es zu den Spuren im Schnee an seinem zerstörten Auto vielleicht passende Schuhe in der Wohnung von Bastian T. gibt.

Dabei ist der psychisch auffällige Mann kein unbeschriebenes Blatt. Der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) ist er seit 2007 bekannt, wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Bis 2012 finden sich immer wieder Einträge, dann wurde es ruhiger. Seit 2016 sind wieder vermehrt Taten registriert. Am Silvesterabend 2017 greift Bastian T. unter Zeugen vor seiner Wohnung einen Mann mit einem Fußtritt gegen das Brustbein an. Am Neujahrsabend schlägt er mit einem Telekop-Schlagstock auf den Cousin seiner direkten Nachbarin ein. Der Mann erleidet einen Schädelbasisbruch, einen Kieferbruch, einen Jochbeinbruch und einen Nasenbeinbruch.

Auch dafür gibt es Zeugen. Die Polizisten kommen, notieren alles, fahren wieder ab – ohne den Angreifer mitzunehmen. Auch später passiert nichts. „Wir fühlten uns im Stich gelassen“, sagt Jörg Hönecke. Zwei Familien zogen aus dem Häuserblock aus, aus Angst und weil keine Hilfe in Sicht war.

Die direkte Nachbarin von Bastian T., Mutter dreier Kinder, will ihren Namen aus Angst nicht in der Zeitung lesen. Aber sie erzählt und zeigt Fotos, auch von ihrer Katze, im Februar erstochen mit einem Schraubenzieher „Du alte Schlampe bist die nächste“, soll Bastian T. dazu gesagt haben. „Ich habe in der Zeit mit meinen Kindern, wann immer es ging, bei meiner Mutter übernachtet“, sagt die Frau.

Im Januar geschieht etwas, das Rettung bringt. Beim Verbrennen der Weihnachtsbäume in Tauche gibt es nur ein Gesprächsthema. So erfährt der Pfarrer von der Tragweite der Ereignisse. „Die Bedrohungslage und der Leidensdruck der Menschen waren groß“, sagt Kai-Uwe Folgner-Buchheister. Er vermute „ein kollektives Wegschauen der Behörden. Schon jeder einzelne Fall hätte ausreichen müssen, um die Bürger und auch den kranken Täter mit einer Einweisung vor sich selbst zu schützen.“ Wenn da ein vielfach vorbestrafter psychisch kranker Mann offensichtlich mit selbstgebauten Bomben hantiere, müsse man sich das doch genau anschauen. Der Pfarrer warnt: „So geht jedes Vertrauen in den Rechtsstaat verloren.“

Die erste Handlung von Folgner-Buchheister ist, Landrat Rolf Lindemann (SPD) anzurufen. Dem sind die Vorfälle zu dem Zeitpunkt unbekannt. „Er hat großartig gehandelt, Taucher Bürger und mich am nächsten Tag zum Gespräch eingeladen“, so der Pfarrer. Lindemann erzählt, dass er von den Bürgern „eine schier unglaubliche Geschichte“ gehört habe. „Was da passierte, ist ein Unding. Wir haben bei solchen Taten den Fall Jan G. vor Augen.“ Der Landrat sagt, der sozialpsychiatrische Dienst des Landkreises sei im Februar mit dem Antrag auf Zwangseinweisung des Bastian T. am Veto eines Richters gescheitert.

Der Landrat spricht daraufhin den Leitenden Oberstaatsanwalt in Frankfurt an und den Innenminister, am 28. Februar bei der Gedenkfeier für die vor einem Jahr von Jan G. getöteten Polizisten. Am 2. März billigt ein anderer Richter die Einweisung des Straftäters. Bastian T. flieht kurz darauf aus dem Krankenhaus, wird aber wieder eingefangen. Inzwischen ist er in Brandenburg/Havel sicher untergebracht.