SLT : Firma zahlt Fördermittel zurück

Die SLT Lasertechnik, Edelstahl- und Blechverarbeitungs GmbH aus Perleberg muss Fördermittel im unteren sechsstelligen Bereich zurückzahlen. Das ist das Ergebnis einer Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht in Potsdam. SLT zog am Montag ihre Klage gegen die Investitions- und Landesbank (ILB) zurück, fügt sich damit in ihr Schicksal.

Die Vergabe der Fördermittel war an die Schaffung von Arbeitsplätzen gebunden – eine Forderung, die das Unternehmen letztlich nicht vollständig erfüllen konnte. Im konkreten Fall hatte die SLT im Jahr 2006 für eine Maschinenförderung 370 000 Euro erhalten und musste im Gegenzug die Zahl der Arbeitsplätze von 32 auf 39 erhöhen. Eine weitere Förderung im Jahr 2011 von rund 95 000 Euro hätte einen weiteren Arbeitsplatz bringen sollen. Teilweise kam das Unternehmen auch auf die Zielzahl von 40 Arbeitnehmern. Aber konstant über die vorgeschriebenen 60 Monate ließ sich das geforderte Level nicht halten. Es hätten Fachkräfte in der Region gefehlt, argumentierte SLT-Geschäftsführer Gerd Dräger.

Rechtlich sei das aber unerheblich, sondern das wirtschaftliche Risiko des Unternehmers. Das bestätigt Uwe Büttner, Geschäftsführer der kreislichen Wirtschaftsfördergesellschaft. Er kenne den Fall. „Mit dem Zuwendungsbescheid geht ein Unternehmen die Verpflichtung ein, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze zu schaffen“, erklärte Büttner. Das sei das eigentliche Ziel der Förderung und eine Vorgabe der EU.

In dieser Größenordnung sei das der erste ihm bekannte Fall in der Prignitz, so Büttner. Man könne mit der ILB verhandeln, den Zeitraum bis zur Einstellung der Mitarbeiter zu verlängern, aber letztlich müsse die Vorgabe erfüllt werden.

Erst kürzlich habe die EU-Kommission bekräftigt, an der Förderpraxis festhalten zu wollen. Büttner halte dies für richtig. „Mit Fördermitteln Arbeitsplätze durch Rationalisierung abzubauen, wäre falsch“, sagte er. Dafür gebe es europaweit eine zu hohe Arbeitslosigkeit. Unternehmen müssten schauen, ob sie die zusätzlichen Arbeitskräfte in andere Bereiche verlagern könnten oder auf Fördermittel verzichten. So hatten sich die Meyenburger Möbelwerke entschieden und vergangenes Jahr sechs Millionen Euro aus Eigenmitteln investiert. Aber es gibt auch andere Meinungen.



von Hanno Taufenbach

erstellt am 14.Jun.2017 | 05:00 Uhr