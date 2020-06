AfD-Beobachtung : Flügel im Land längst der ganze Vogel

Verfassungsschutz sieht extremistische Positionen in Brandenburger AfD

von Benjamin Lassiwe

16. Juni 2020, 05:00 Uhr

Es gebe nachweisliche personelle und strukturelle Verflechtungen der AfD Brandenburg mit anderen rechtsextremistischen Strukturen, so Verfassungsschutz-Leiter Jörg Müller. Die AfD Brandenburg stehe eine Stufe vor der Einstufung als erwiesene rechtsextremistische Bestrebung. In einigen Teilbereichen habe sie diese Schwelle schon überschritten.

„Die Brandenburger AfD hat sich seit ihrer Gründung stetig radikalisiert und wird mittlerweile von Bestrebungen dominiert, die ganz eindeutig gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet sind“, sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU). „Sie ist geprägt von einem ethno-kulturellen Volksbild, das Menschen anderer Herkunft und Religion verächtlich macht und damit gegen die Würde des Menschen verstößt.“

Stübgen und Müller nannten drei Gründe für die Beobachtung der Partei. Ihr wichtigster dürfte die „Verflügelung“ des Landesverbands sein, also der große Einfluss, den der auf Bundesebene als „Verdachtsfall“ eingestufte rechtsextreme Flügel auf den Landesverband ausübt. „In der Brandenburger AfD ist der Flügel längst der ganze Vogel“, sagte Stübgen.

Der rechtsnationale „Flügel“, der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird, hatte sich nach eigenen Angaben Ende April selbst aufgelöst. Sicherheitsbehörden und viele Politiker sehen den Schritt als rein formale Maßnahme an, mit dem der Flügel eine Beobachtung der Gesamtpartei durch den Verfassungsschutz vermeiden möchte. Zudem behalten die Flügelanhänger ihren großen Einfluss in mehreren Landesverbänden und auch in Bundesgremien der AfD.

Eine Schlüsselrolle für die Entscheidung spielt der kürzlich vom Bundesvorstand aus der Partei ausgeschlossene bisherige Landes- und Fraktionsvorsitzende Andreas Kalbitz. Mit den Stimmen von 18 von 21 Abgeordneten nahm ihn die Landtagsfraktion umgehend als parteiloses Mitglied wieder auf. Die Landtagsfraktion änderte sogar ihre Geschäftsordnung, damit Kalbitz nach dem Rauswurf Mitglied bleiben konnte. Rund 40 Prozent der 1600 AfD-Mitglieder im Land gelten als Anhänger des Flügels.

Brandenburgs AfD hat auch enge Verbindungen zur Identitären Bewegung – Mitglieder dieser vom Verfassungsschutz beobachteten Organisation arbeiteten zeitweise als Mitarbeiter der Landtagsfraktion – oder zum rechtsradikalen Verein „Zukunft Heimat“ aus der Lausitz. Diese Organisation wird wegen „erwiesener extremistischer Bestrebungen“ seit Januar als „Beobachtungsfall“ des Verfassungsschutzes geführt. Vereinsvorsitzender Hans-Christoph Berndt ist Mitglied der Landtagsfraktion, seit er bei den Wahlen auf Listenplatz zwei für die AfD antrat.

Bereits am Freitag hatte der Landesverfassungsschutz die Parlamentarische Kontrollkommission (PKK) des Landtags über die Beobachtung informiert. Die Vorsitzende des Gremiums, Inka Gossmann-Reetz (SPD), sprach von einem „sorgfältig ermittelten Sachverhalt“. Die Einstufung der AfD sei für die Abgeordneten „nachvollziehbar“ und „juristisch schlüssig“, die Kommission sehe die Beobachtung der AfD unter Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel als „gerechtfertigt“ an. Die AfD ist im Gremium als einzige Fraktion nicht vertreten, da seit Beginn der Legislaturperiode keinem Mitglied gelang, für eine Wahl in die PKK die nötige Mehrheit der Abgeordneten zu erreichen.

Kalbitz nannte die Beobachtung von sich und der Partei einen Fehler. Sie sei bisherige Höhepunkt der „politischen Instrumentalisierung des Inlandsgeheimdienstes gegen die demokratisch gewählte Opposition“. Alice Weidel, Chefin der AfD-Bundestagsfraktion, twitterte: „Ein völlig durchschaubares Manöver, gegen das wir uns rechtlich zur Wehr setzen.“

Konsequenzen dürfte die Beobachtung der AfD vor allem für Mitglieder haben, die im Staatsdienst tätig sind: Stübgen betonte, dass Arbeitgeber und Vereinschefs, in denen AfDler Mitglied sind, nun besonders wachsam sein sollten. „Wir wollen schließlich, dass rechtsextremistische Bestrebungen unterbunden werden.“ In der Vergangenheit waren vor allem Polizeibeamte, Soldaten und Juristen eine wichtige Wählergruppe der AfD. Und eine Reihe AfD-Mandatsträger gehört diesen Berufsgruppen an.